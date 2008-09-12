Josico ikinci yarıda sahada

Ligde üçüncü hafta maçını Ankara’da Hacettepe ile oynayacak olan Fenerbahçe’nin yeni transferi Josico’nun yedek soyunacağı öğrenildi.



Transferin son gününde sarı lacivertli renklere bağlanan İspanyol oyuncunun maç kadrosuna alınacağı ancak oyunun akışına göre ikinci yarıda sahaya sürüleceği bildirildi. Teknik direktör Luis Aragones, Josico’nun yerine büyük bir ihtimalle Claudio Maldonado’yu ilk onbirde oynatması bekleniyor.



Milli takımın Ermenistan ve Belçika ile oynadığı maçlar nedeniyle takım arkadaşlarının üç gün izin yaptığı dönemi Samandıra’da antrenman yaparak geçiren Josico’nun Porto deplasmanına götürüleceği ve bu maçta ilk onbir şansının yüksek olduğu öğrenildi.

