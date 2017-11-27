Josef'ten Mehmet Topal yorumu: Daha iyiyiz

Fenerbahçe'nin Brezilya oyuncusu Josef de Souza, Antalyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ‘’Mehmet Topal ile defansif olarak daha iyiyiz’’ dedi

Josef'in açıklaması şöyle:

"Ekibi gerçekten tebrik etmek istiyorum, savaşarak galibiyet aldık. Çok zor bir maçtı, daha önce bu statta galip gelememiştik. Mantalitemizi değiştirdik ve kazanmak için bu şekilde devam etmeliyiz.

Mehmet Topal ile defansif olarak daha iyiyiz. Bu sene çok gol yedik ve Topal'ın takıma girmesi gerekiyordu. Ozan'ın defansif olarak kötü olduğunu söylemiyorum ama Topal'ın girmesiyle defansta daha iyi olduk"