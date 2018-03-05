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Spor

Josef, Quaresma'dan özür dilemek istedi; Quaresma "Basın açıklaması yapsın" dedi

Portekizli futbolcu savunmasını hazırlıyor

05 Mart 2018 19:26

Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Luis Neto, Beşiktaşlı vatandaşı Quaresma'yı arayıp “Josef senden özür dileyecek” dedi. Q7, “Çok üzgünse basına açıklama yapsın” diye geri çevirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından polemiklerin merkezindeki Ricardo Quaresma ile saha içinde tartışma yaşadığı Josef de Souza arasında soğuk savaşın sürdüğü ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'ın haberine göre; “Sahada olan sahada kalır” düsturunun aksine, Josef'in zeytin dalını Q7 reddetti. Olay şu şekilde gelişti:
Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Luis Neto, vatandaşı ve arkadaşı Quaresma'yı aradı. Josef'in üzüntüsünü anlatan Neto, “Seninle konuşmak istiyor, özür dileyecek. Sizi görüştüreyim” dedi. Ancak Quaresma geri çevirdi, “Çok üzgünse basına açıklama yapsın, medya önünde özür dilesin. Konuşacak bir şey yok. Bu konuyla ilgilenmiyorum” dedi.

Savunmasını hazırlıyor

Tecrübeli futbolcunun, Josef'e çok kızgın olduğu, Brezilyalı ismi çıkan tüm olayların sorumlusu olarak gördüğü belirtiliyor. Q7'nin, hakkında yazılanlar nedeniyle de kızgın olduğu, 16 maç ceza iddiaları nedeniyle moralinin bozulduğu ve hukuk grubuyla birlikte savunması üzerinde çalıştığı ifade edildi.

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Josef De SouzaQuaresmaBeşiktaşFenerbahçeözürsavunma

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