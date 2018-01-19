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Spor

Josef de Souza'ya İspanya'dan talip

Brezilyalı futbolcunun transferi için devre arasında Valencia yetkililerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi

19 Ocak 2018 14:57

Fenerbahçeli Josef de Souza’nın son talibi, La Liga’nın köklü takımlarından Valencia oldu. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken İspanyol ekibi, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için devre arasında sarı-lacivertlilerle temasa geçti. Ancak iki kulüp anlaşmaya varamadı.

Anlaşmanın gerçekleşmeme sebebi hem maddi şartlarda uyuşulamaması hem de Fenerbahçe’nin Josef’i kadroda tutmak istemesi oldu. Brezilyalı futbolcu da Antalya’daki devre arası kampında düzenlediği basın toplantısında kulübüyle sözleşme yenilemek istediğini dile getirmişti. Josef’in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2018-2019 sezonunun sonuna kadar sürüyor.

28 yaşındaki futbolcuya sezon başında da Premier League ekibi West Bromwich Albion’dan resmi teklif yapılmış ancak görüşmeler sonucunda transfer gerçekleşmemişti.

Josef de Souza bu sezon Fenerbahçe ile 19’u ilk 11’de olmak üzere 20 maça çıkarak takımına 1 gol ve 1 de asistlik katkı sağladı. (Eurosport)

 

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