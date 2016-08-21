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Spor

Jose Sosa yetmedi; Beşiktaş'ın yıldızı Milan'ın gündeminde

Milan'ın önümüzdeki günlerde 3.5 milyon Euro'luk teklif yapması bekleniyor

21 Ağustos 2016 20:03

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi Ricardo Quaresma'ya talip çıktı. Siyah-Beyazlı ekipten Jose Sosa'yı kadrosuna katan Milan, şimdi de kancayı Portekizli yıldıza taktı.

Beşiktaş'ta bu sezon en çok şey beklenen isimlerin başında şüphesiz Ricardo Quaresma geliyor. Mario Gomez ve Sosa'nın ayrılığı sonrasında Portekizli yıldızın üzerindeki yük biraz daha arttı. Dün oynanan Alanyaspor maçında gösterdiği performansla yine alkış toplayan Q7 taraftarın gözbebeği konumunda.

 

Yine Milan!

 

Ancak 33 yaşındaki yıldız futbolcu için İtalya basınından ortaya atılan transfer söylentisi taraftarın canını sıktı.

Fanatik'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Jose Sosa'yı kadrosuna katan Milan'ın bu kez Quaresma için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

Ajax'ta oynayan Anwar El Ghazi'yi transfer etmek isteyen Milano ekibinin, bu girişimde başarılı olamayınca, rotasını Quaresma'ya çevirdiği öne sürüldü.

 

Ayrılığa sıcak bakmıyor

 

Bu sezon Siyah-Beyazlı ekiple sözleşmesi sona erecek Quaresma için Milan'ın önümüzdeki günlerde 3.5 milyon Euro'luk teklif yapması bekleniyor.

Fakat Beşiktaş'ta mutlu olan ve ayrılığa sıcak bakmayan Portekizli yıldızın, kesin ve net bir dille gelecek herhangi bir teklife olumlu yanıt vermeyeceği öğrenildi.

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