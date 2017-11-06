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Spor

Jose Sosa devre arasında Trabzonspor'dan ayrılıyor mu?

Sezon başında Milan’dan kiralanan Sosa’nın performansı eleştiriliyor

06 Kasım 2017 15:59

Trabzonspor, performansı tartışılan Jose Sosa'nın satın alma opsiyonunu kullanmayarak Milan'a geri göndermeyi planlıyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, 15 Ocak 2018 tarihine kadar 3.4 milyon Euro ödeyerek Arjantinli oyuncunun bonservisini alabilecek olan Trabzonspor, bu hakkı kullanma kararını gözden geçirmeye başladı.

Bordo-mavili ekip, oyuncunun 6 aylık ücreti olan 1 milyon 620 bin Euro'yu ödeyerek devre arasında yollarını ayıracak. Anlaşmaya göre Trabzonspor, Milan'a 1 milyon 350 bin Euro kiralama ücreti ödeyecek.

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