Jose Sosa: Beşiktaş'ı ben yıkacağım!

Trabzonspor'un Milan'dan bu sezon transfer ettiği eski Beşiktaş futbolcusu Jose Sosa, siyah-beyazlı takım ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi, "Rakibi iyi tanıyoruz. Dersimize iyi çalıştık. Taraftarımız merak etmesin, Beşiktaş'ı ben yıkacağım" diye konuştu.

Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre 2015-2016 sezonunda Kartal’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Jose Sosa, uzun aradan sonra fakat başka takımın formasıyla Vodafone Park’a ayak basacak. Gösterdiği performansla siyah-beyazlı tribünlerin kalbini kazanan Tangocu, çok heyecanlı olduğunu söylerken, sahaya adım attığı andan itibaren Trabzonspor için canla başla mücadele edeceğini de sözlerine ekledi. Beşiktaş’a gol atmak istediğini söyleyen Sosa, şunları kaydetti:

“Maçı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş tabii ki iyi takım. Tecrübeliler, son iki sezonda şampiyon oldular. Şu anki performansları da gayet iyi fakat 3 önemli oyuncudan yoksun karşımıza çıkacaklar. Bu bizim için bir avantaj. Beşiktaş’ı çok iyi tanıyoruz. Dersimize iyi çalıştık. Ben de bu maçta gol atmak istiyorum. Herkes benden bunu bekliyor. Taraftarımız merak etmesin, bu maç benim maçım olacak. Beşiktaş’ı ben yıkacağım. 90 dakika sonunda sevinen biz olacağız.”

Olcay ve Sosa'ya özel karşılama

Öte yandan Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçında takımın iki eski yıldızı Sosa ve Olcay Şahan’a güzel bir karşılama yapmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesi siyah-beyazlılar, her iki oyuncuyu da tribünlere çağırarak alkışlayacak. Taraftarlar ayrıca, maç esnasında bu ikiliye herhangi bir ıslıklı tezahürat yapmayacak. Taraftarlar, iki eski oyuncusunu bağrına basarak Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü protesto eden Fenerbahçe’ye göndermede bulunacak.