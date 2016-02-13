Jose Mourinho'nun Manchester United için hazırladığı transfer listesi belli oldu

Manchester United'da geçtiğimiz sezonki kötü gidilşatın ardından takımın başına Louis Van Gaal getirilmişti. Hollandalı teknik adam, bu sezon 50 milyon Euroy'a Fransa'dan Anthony Martial, Hollanda'dan 28 milyon Euro'ya Memphis Depay gibi isimleri kadroya kattı ancak hücum hattında takıma istenilen gücü kazandıramadı. Arsenal, Manchester City ve Tottenham gibi güçlü takımların arkasında kalan, bir de Leicester gibi bir sürpriz çıkış gören United, şampiyonluktan erken koptu.

Radikal'de yer alan habere göre; 2017'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Van Gaal'ın sezon sonu takımdan gitmesine ve Şeytanlar'ın başına Jose Mourinho'nun geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz medyasında 1 haftadır yer alan haberler ise Portekizli teknik adamın Manchester United için müthiş bir transfer listesi hazırladığı yönünde. Bu transferlerin yapılması ise Manchester ekibi için çok zor değil. Çühnkü United, dünyada bu sezon en çok gelir elde eden 4. kulüp oldu. Bir başka önemli nokta ise gelecek sezon Deloitte para liginde ilk sırada yer alacak olmasının şimdiden kesinleşmesi...

United özellikle Uzakdoğu pazarına açılan ilk Avrupa kulübü olduğu için, bu bölgeden müthiş gelirlere sahip... Peki Mourinho'nun listesinde kimler var? Fanatik'te yer alan habere göre; Jose'nin istediği yıldızlar şöyle:

Gareth Bale: Sadece Mourinho değil, Van Gaal de onu çok istemişti. Başkan Florentino Perez'le sorunları olduğu iddia edildi... Mourinho'nun onun için 140 milyon euroluk bir rakamı kulüp adına çok rahat gözden çıkarabileceği belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo: Hem Mourinho'nun hem Manchester United'ın onun için ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Manchester United'a bir gün geri dönmek istediğini daha önce de söyledi. Ancak Amerika kıtası hakkında da son zamanlarda olumlu açıklamaları var. Yine de Mourinho'lu United'a gitmesi MLS'ten çok daha yüksek ihtimal...

Edinson Cavani: Martial ve Depay'ın yetenekleri kadar genç ve tecrübesiz oldukları da ortada... Mou, Paris'ten ayrılmak istediği belirtilen Cavani'yi kadroya katıp hücum hattına tecrübeli bir golcü düşünüyor.

Neymar: Ve Neymar... Real Madrid iddiaları da ciddi şekilde gündemde... Babası vergi kaçakçılığı dolayısıyla çıktığı mahkemede "Oğlum için teklifler var, ben bunlarla uğraşamam" şeklinde konuşunca dalga konusu oldu ama Mourinho'nun onu Santos'tayken de istediği biliniyordu.

Thomas Müller: Bayern'de harikalar yaratıyor. Altın Top ödülünde onun da son 3'e kalması gerektiğini ve futbol magazin dünyasına kurban gittiğini söyleyenler hiç de az değildi. Yeni ve dinç United orta sahası için mükemmel ve ötesi bir seçim olur.

Paul Pogba: Juventus satmıyor, Pogba 'Torino'da kalacağım' diyor. Bu yaz ya Barcelona ya da Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu ancak resmi bir teklif bile olmadı. Eski takımı United'a dönmesi şaşırtıcı olmaz ama bu transferin gerçekleşmesi için en az 100 milyon euro gerektiği kesin..

John Stones: Premier Lig'de yaz transfer sezonunda hem Chelsea (yani Mourinho) hem de City onu çok istedi. Everton satmadı. 21 yaşındaki stopere, "hangi takıma giderse gitsin yıllarca defansın göbeğinde oynayacak" gözüyle bakılıyor. Ancak onun maliyeti de ucuz olmayacak. En az 30 milyon euroluk bir ücretin, onu alacak takımın kasasından çıkması gerekecek.

Raphael Varane: Real Madrid onu Fransa Ligue 2'den bulduğunda "Nereden çıktı bu adam?" soruları sorulmuştu. İlk sezonunda iyiydi, sonra biraz daha sönük kaldı ama Fransız oyuncunun United defansı için taze kan olacağı kesin... Onun da değeri John Stones gibi 30 milyon euro olarak belirtiliyor.

Sergio Ramos: Mourinho'nun eski öğrencisi... duran toplardaki becerisi, hırsı ve yeteneği tartışılmaz. Birtek Mourinho için Manchestr United'a gidebili ancak onun için de 20 milyon eurodan aşağı bir rakam Real tarafından kabul edilmez.