T24 LogoT24 Logo
Spor

Jose Mourinho'nun hedefi Antoine Griezmann

EURO 2016'da da Fransa formasıyla iyi işlere imza atan Griezmann, Avrupa'da yılın futbolcusu adayları arasında yer almasına rağmen Cristiano Ronaldo'yu geçememişti

02 Eylül 2016 20:52

Futbolda yaz transfer dönemi sona ermesine karşın Avrupa transfer piyasasındaki transfer söylentileri kaldığı yerden devam ediyor. Fanatik'ten Esat Soydabircan'ın haberine göre, bu sezon başında Manchester United'ın başına geçen Jose Mourinho'nun gelecek transfer hedefini Antoine Griezmann olarak belirledi.

Atletico Madrid'le geçtiğimiz sezon müthiş bir performans gösteren ve La Liga ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmasında pay sahibi olan Fransız yıldız, Manchester United kadrosuna katılabilir.

EURO 2016'da da Fransa formasıyla iyi işlere imza atan Griezmann, Avrupa'da yılın futbolcusu adayları arasında yer almasına rağmen Cristiano Ronaldo'yu geçememişti.

 

ETİKETLER

antoine griezmannchelseaatletico madridtransferkış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24