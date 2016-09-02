Jose Mourinho'nun hedefi Antoine Griezmann

Futbolda yaz transfer dönemi sona ermesine karşın Avrupa transfer piyasasındaki transfer söylentileri kaldığı yerden devam ediyor. Fanatik'ten Esat Soydabircan'ın haberine göre, bu sezon başında Manchester United'ın başına geçen Jose Mourinho'nun gelecek transfer hedefini Antoine Griezmann olarak belirledi.

Atletico Madrid'le geçtiğimiz sezon müthiş bir performans gösteren ve La Liga ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmasında pay sahibi olan Fransız yıldız, Manchester United kadrosuna katılabilir.

EURO 2016'da da Fransa formasıyla iyi işlere imza atan Griezmann, Avrupa'da yılın futbolcusu adayları arasında yer almasına rağmen Cristiano Ronaldo'yu geçememişti.