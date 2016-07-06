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Spor

"Jose Mourinho Ozan Tufan'ı istiyor"

İngiliz basını daha önce de Ozan Tufan için 'Yeni Yaya Toure' benzetmesi yapılmıştı

06 Temmuz 2016 15:01

Avrupa Şampiyonası'ndaki performansının ardından adından söz ettiren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ozan Tufan için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Özellikle sosyal medyada İngiliz kulüplerinin Ozan'ı istediği ileri sürülürken, 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili bu kez Ada basınında haberler vardı. Manchester United’in başına geçen Jose Mourinho’nun Ozan Tufan için bilgi topladığı iddia edildi.

 

Mou onu istiyor

 

Fotomaç'ın İngiliz Express gazetesinden aktardığı habere göre,  Manchester United'ın tecrübeli hocası Jose Mourinho'nun Ozan Tufan'ı takibe aldığını yazdı. Gazete, genç futbolcuyla ilgili bilgiler toplayan Mourinho'nun, bu transferin gerçekleşmesini istediğini ifade etti. İngiliz basını daha önce de Ozan Tufan için 'Yeni Yaya Toure' benzetmesi yapılmıştı.

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Ozan TufanFenerbahçeTransferİngiltereExpressJose MourinhoManchester United

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