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Spor

"Jose Mourinho, Manchester United ile 5 yıllığına anlaştı"

United'ın Van Gaal'e 7 milyon Euro tazminat ödeyeceği belirtildi

21 Aralık 2015 19:45

Chelsea'deki görevine son verilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun, bir diğer İngiliz ekibi Manchester United ile 5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

İngiliz basını, Luis van Gaal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Manchester United'ın, Chelsea'den gönderilen Jose Mourinho ile 5 yıllık anlaşma sağladığını yazdı. Kırmızı Şeytanlar ile Portekizli hoca arasındaki anlaşma şartlarının bile netleştiği ancak resmi açıklamanın bir süre daha yapılmayacağı öne sürüldü.

İngiliz kulübünün, üst üste alınan kötü sonuçlar sebebiyle görevine son vereceği Hollandalı çalıştırıcıya 7 milyon Euro tazminat ödeyeceği belirtildi.

Van Gaal yönetimindeki United, son 6 maçta galibiyet alamazken, Şampiyonlar Ligi'nden de elenmişti. Geçtiğimiz hafta evinde Norwich City'e 2-1 kaybeden Manchester United'da taraftarlar, maç boyunca Mourinho lehine tezahürat yapmıştı.

 

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