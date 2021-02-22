Sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen istikrar yakalayamayan Premier Lig ekibi Tottenham’ın kötü gidişatı devam ediyor. 25. hafta maçında deplasmanda West Ham’a 2-1 mağlup olan Tottenham, ligde oynadığı son altı maçın beşinde mağlup oldu. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho, "İlk 4'te yer almamız çok zor" ifadelerini kullandı.

Bir maçı eksik olan Tottenham, bu galibiyetle dördüncü sıraya yükselen ve Şampiyonlar Ligi potasına giren West Ham’ın dokuz puan gerisinde bulunuyor. Maç sonrasında Sky Sports’a konuşan Mourinho, Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mourinho, “İlk dört hakkında bir şey düşünmek çok zor. İlk dörttekiler, beşinci, altıncı, hepsi puanlar alıyor. Çok ama çok zor olacak. Avrupa Ligi bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Kolay değil ama önemli bir motivasyon. Çünkü Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın ve kupa kazanmanın bir yolu olabilir" dedi.