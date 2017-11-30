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Spor

Jose Mourinho eleştiriliyor !..

İSTANBUL, (DHA) Manchester United ile Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Jose Mourinho, defansif futbol oynattığı için eleştiriliyor ancak Premier Lig'de en çok gol atan ikinci takım olarak dikkatleri üzerine çekiyor

30 Kasım 2017 19:49

İSTANBUL, (DHA)

Manchester United ile Premier Lig\'de şampiyonluk yarışı veren Jose Mourinho, defansif futbol oynattığı için eleştiriliyor ancak Premier Lig\'de en çok gol atan ikinci takım olarak dikkatleri üzerine çekiyor. 
Premier Lig\'de Manchester City, 90+7\'de attığı golle Southampton\'ı mağlup etti ve en yakın takipçisi Manchester United ile puan farkını korudu. 12 puanlık farkı eritmek için çabalayan Jose Mourinho bu sezon defansif futbol oynattığı için eleştiriliyor. Ancak Premier Lig\'de 14 haftalık istatistikler gösteriyor ki, Manchester United ligde en çok gol atan ikinci takım. \'Kırmızı-şeytanlar\' bu sezon ligde 32 gol kaydederken, Premier Lig\'de rekorları alt üst eden Manchester City ise 44 gol kaydetti. 
Premier Lig\'de bu sezon en çok gol atan takımlar şöyle;
Manchester City - 44 gol
Manchester United - 32 gol
Arsenal - 28 gol
Liverpool - 28 gol
Chelsea - 25 gol
Tottenham - 22 gol 

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