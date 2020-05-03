Jose Mourinho: Bayern Münih maçından sonra arabanın içinde saatlerce ağladım

Teknik direktörlük kariyeriyle ilgili açıklamalar yapan Tottenham'ın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Bayern Münih mağlubiyeti sonrasında nedeniyle arabanın içinde saatlerce ağladığını söyledi.



Tottenham menajeri Jose Mourinho'dan kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Teknik direktörlük yaşantısındaki unutulmaz anları anlatan Portekizli teknik adam kariyerindeki en unutulmaz başarısının Barcelona'nın saltanatına son vermek olduğunu söyledi.



O dönem takım olarak çok iyi hareket ettiklerini söyleyen Mourinho, "Çok özel bir taktiğimiz vardı ve futbolcularım şampiyonluk için hırsla çalışıyorlardı" dedi.

"Ağladığım tek mağlubiyet"

2010 ve 2013 yılları arasında Real Madrid'in başına olan Portekizli teknik adam, 2012 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e elenmelerinin ardından çok büyük bir üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Mourinho o maçla ilgili olarak, "Hayatımda ağladığım tek mağlubiyet odur. Arabayla evimin önüne kadar gittim ve arabanın içinde saatlerce ağladım." ifadelerini kullandı.