Jose Mourinho, Antalyaspor'un başına mı geçiyor?

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un başkanı Gültekin Gencer’in, katıldığı bir programda “Jose Mourinho ilerleyen günlerde konuğumuz olarak maçımızı izlemeye gelecek” demesi, dünyaca ünlü forvet oyuncusu Kamerunlu Eto’o’nun da forma giydiği Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Mourinho olma ihtimalini gündeme getirdi.

A Spor'da yayınlanan programa katılan Gencer, "Jose Mourinho ilerleyen günlerde konuğumuz olarak maçımızı izlemeye gelecek" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçiren teknik direktör Morais hakkında konuşan Gencer, tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.