Joost Lagendijk'tan CHP'ye destek

CHP'nin çarşaf açılımının yankıları sürüyor. Seçim sürecindeki sürpriz adıma Başbakan Tayyip Erdoğan'dan sonra Avrupa'dan da destek geldi.



Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk, AB politikaları sebebiyle sert eleştirilerde bulunduğu CHP'yi bu kez övdü. Joost Lagendijk, Deniz Baykal'ın attığı adımın kendisini şaşırttığını, ancak Türkiye'deki inanç özgürlüğü açısından önemli bulduğunu söyledi. Baykal'ın cesaretle devam etmesini isteyen Lagendijk, "Ben başörtüsüne yönelik bu açılımı çok olumlu buluyorum. Çünkü CHP, bundan önceki karar sürecinde farklı bir yaklaşım içinde olmuştu." dedi.



TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Joost Lagendijk, anamuhalefetin çarşaf açılımının kendisini şaşırttığını ifade etti.

Lagendijk, Baykal'ın başörtüsü ve türbanla ilgili açıklamalarını hatırlayınca, daha radikal bir örtünmeyle ilgili açılımını anlamakta zorluk çektiğini vurguladı. Buna karşın CHP içinde başörtüsüne yönelik yeni bir politika geliştiriliyorsa ve Baykal'ın çıkışı ilk işaretse bunu kesinlikle desteklediğini aktardı. Açılımın seçim öncesine denk gelmesi sebebiyle 'Baykal'ın samimi olup olmadığı'nın tartışıldığının hatırlatılması üzerine Joost Lagendijk, bu konuda karar vermek için henüz erken olduğunu belirtti.

Lagendijk, CHP'nin bu konuda ne kadar güçlü ve samimi olduğunun önümüzdeki aylarda görülebileceğini bildirirken, her şeye rağmen CHP'nin açılımını pozitif bir girişim olarak algılamak istediğini anlattı.



Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagendijk, Baykal'ın kendisine randevu vermemesini de değerlendirdi. Baykal'ın zamanı olmadığı için kendisiyle görüşmek istemediğini belirten Lagendijk, şu görüşü dile getirdi:

"Ben bu konuları kendisiyle konuşup kendisinden dinlemek isterdim. Eğer Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bütün parti başkanları zaman buluyorlarsa, bir tek Baykal zaman bulamıyorsa, bu beni biraz soru sormaya zorluyor. Ben her zaman Baykal ile görüşüp sohbet etmeye açığım."

