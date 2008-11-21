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Spor

Jones Efes'ten ayrıldı

Efes Pilsen'in ABD'li pivotu Dwayne Jones'un NBA takımlarından Charlotte Bobcats ile anlaştığı belirtildi.

21 Kasım 2008 02:00


Efes Pilsen'in ABD'li pivotu Dwayne Jones'un NBA takımlarından Charlotte Bobcats ile anlaştığı belirtildi.

Hırvat pivot Mario Kasun'un sakatlanmasının ardından Efes Pilsen'in kadrosuna eklediği ABD'li pivot Dwayne Jones'un lacivert-beyazlılarla birlikteliği kısa sürdü.

Charlotte Observer'ın haberine göre, Andre Brown ve Linton Johnson ile yollarını ayıran Bobcats, kadrosundaki boşluğu Dwayne Jones'la doldurdu.

Son 3 sezon Minnesota Timberwolves, Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers takımlarında forma giyen Jones, geçtiğimiz sezon Cavaliers formasıyla 56 maçta görev yaptı ve 2.5 ribaunt – 1.4 sayı ortalaması yakaladı.

Yeni sezon öncesinde Orlando Magic'in kadrosunda yer alan Jones, takımdan kesildikten sonra Efes Pilsen'e transfer olmuştu.

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