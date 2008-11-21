Jones Efes'ten ayrıldı



Efes Pilsen'in ABD'li pivotu Dwayne Jones'un NBA takımlarından Charlotte Bobcats ile anlaştığı belirtildi.



Hırvat pivot Mario Kasun'un sakatlanmasının ardından Efes Pilsen'in kadrosuna eklediği ABD'li pivot Dwayne Jones'un lacivert-beyazlılarla birlikteliği kısa sürdü.



Charlotte Observer'ın haberine göre, Andre Brown ve Linton Johnson ile yollarını ayıran Bobcats, kadrosundaki boşluğu Dwayne Jones'la doldurdu.



Son 3 sezon Minnesota Timberwolves, Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers takımlarında forma giyen Jones, geçtiğimiz sezon Cavaliers formasıyla 56 maçta görev yaptı ve 2.5 ribaunt – 1.4 sayı ortalaması yakaladı.



Yeni sezon öncesinde Orlando Magic'in kadrosunda yer alan Jones, takımdan kesildikten sonra Efes Pilsen'e transfer olmuştu.

