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Jon Snow ölmedi mi?

'Artık kılıç ve at görmek istemiyorum'

06 Temmuz 2015 19:19

Dünyada izlenme rekorları kıran fantastik Game of Thrones dizisinin sezon finalinde, Jon Snow karakterinin ölümü üzerine süren tartışmalar yön değiştirdi. Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington'ın yakın zamanda çekilen Wimblodon Tenis Turnuvası'ndaki görüntüsü kafaları karıştırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Harington'un hala uzun saçlı ve sakallı olması, hayranları tarafından diziye devam edeceği yönünde yorumlanıyor. Bir aydan fazla bir zaman önce biten diziye rağmen hala tıraş olmayan Harington, öyle görünüyor ki yeni sezonda da dizide yer almaya devam edecek.

"Tıraş olmaması bir kanıt mı?" diye soruyor olabilirsiniz. Belki de haklısınız.Ancak Harington'ın Rolling Stones dergisine verdiği röportajda söyledikleri, fikrinizi değiştirecek.

 

'Şu lanet olası saçlarımı da keseceğim'

 

"Menajerime dedim ki, diziden sonra artık kılıç ve at görmek istemiyorum. Bu tür şeylere takılıp kalmayacağım. Şu lanet olası saçlarımı da keseceğim."

Harington yeni sezonda olacak mı? Dizide Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke bile yüzde 50 ihtimalle Jon Snow'un yine Game of Thrones'ta olabileceğini söylemişti.

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