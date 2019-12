Jolie'nin kaçamakları bu kitapta!

T24 -

Amerikalı yazar Jenny Paul’un yeni yayımlanan ‘Brad Pitt and Angelina: The True Story’ adlı kitapta, güzel aktristin 1997’de Rolling Stones grubunun lideri Mick Jagger (66) ile birlikte olduğu belirtiliyor.İddiaya göre Jolie, Anybody Seen My Baby adlı parçasının video klip çekimlerinde rol aldığı günlerde, o vakit Jerry Hall ile evli olan Mick Jagger ile 'kısa bir aşk' yaşamış.NTV'nin haberine göre Jolie ve Jagger’ın kaçamağı orada bitmemiş. Kitapta yazdığına göre Jolie ve Jagger, 2003’te tekrar bir birliktelik yaşamış.Yazar, Jolie’nin Alexander filminin çekimlerinden sonra Colin Farrell ile de dört ay süren bir ilişki yaşadığını da anlatıyor.Altı çocuk büyüten Brad Pitt-Angelina Jolie ikilisinin, bazıları evlatlık olmak üzere 7 çocuk daha sahip olmak istedikleri, ama bunların zamanlamasına Pitt’in karar vereceği de kitapta yer alan diğer bilgilerden. Yazar Paul, ikilinin evliliğinin ilk dönemlerinde Jolie’nin ipleri elinde tuttuğu, ama son zamanlarda Pitt’in kontrolü aldığı belirtiliyor.