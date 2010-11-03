Jolie'den Bosnalı kadınlara mektup

T24 - Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Bosna'daki savaş yıllarında (1992-1995) geçen bir aşk hikayesini konu alan filmine tepki gösteren ''Tecavüze Uğramış Savaş Mağduru Kadınlar Derneği''ne bir mektup gönderdi.



Jolie'nin mektubu, Bosna-Hersek'teki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) aracılığıyla Tecavüze Uğramış Savaş Mağduru Kadınlar Derneği'ne ulaştırıldı.



Bosna savaşı sırasında bir kadının hikayesini anlattığı filmi hakkında kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğine dikkati çeken Jolie, mektubunda, savaş mağdurlarının başından geçenleri asla küçümsemediğini vurguladı.



''Savaş sırasında çok zor anlar yaşayan derneğin üyelerinin duygularını paylaşıyorum'' diyen Jolie, mektubunda şu ifadelere yer verdi:



''Bosna Hersek'te yer alan bu filmin hikayesini, Bosnalı insanlara çok büyük saygıyla anlatmak isterim. Savaş Mağduru Kadınlar Derneği üyeleriyle de bir araya gelerek, film hakkında medyada yer alan yanlışlıklar hakkında konuşmak istiyorum. Savaş mağdurlarının başından geçen acı olayları asla küçümsemedim ve bu kadınların duygularını paylaşıyorum.''



1992 yılında liseye giden kızıyla birlikte tecavüze uğrayan ve bunun üzerine kurduğu dernekle 25 bine yakın tecavüz mağduru kadının ifadesini toplayarak Lahey'deki mahkemeye sunan Dernek Başkanı Bakira Haseçiç de yaptığı yazılı açıklamada, Jolie'nin hala kendileriyle görüşmediğini belirterek, ''Jolie'nin 'duygularımızı paylaştığını' söylemesi, sürekli olarak kullanılan ve özelde bir anlam ifade etmeyen kelimedir. Amerikalılar, işini bitirdikten sonra 'özür dileme' ve 'duyguları paylaşmada' çok başarılıdır'' ifadesini kullandı.



Bosna-Hersek genelinde faaliyet gösteren Tecavüze Uğramış Savaş Mağduru Kadınlar Derneği'nin müracaatı üzerine, halen çekimleri Macaristan'da devam eden filmin senaryosunun temin edilememesi ve evrak eksikliği nedeniyle Bosna-Hersek Federasyonu Kültür Bakanlığı, Jolie'nin filminin Saraybosna ve Zenitsa kentlerindeki çekim iznini bir süre önce iptal etmişti.



Eksik evrakın tamamlanması ve Bosna-Hersek'te çekilecek film sahnelerinde Boşnak kadınlarına hakaret tespit edilmemesi üzerine, Bosna-Hersek Federasyon Kültür Bakanı Gavrilo Grahovats, Jolie'nin filmine 22 Ekimde çekim izni vermişti.



Budapeşte'deki bir film stüdyosunda 29 Eylülde çekimlerine başlanan ve Jolie'nin ilk yönetmenlik denemesi olan, yaklaşık 12,5 milyon avroya mal olacak filmde Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'dan çok sayıda ünlü oyuncu rol alıyor.





