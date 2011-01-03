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Jolie ve Pitt çiftinden 2 milyon dolar bağış

Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt, çocuklarıyla birlikte Noel tatillerini geçirdikleri Namibya'da 2 milyon dolarlık bağışta bulundu.

03 Ocak 2011 02:00

T24 - Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt, çocuklarıyla birlikte Noel tatillerini geçirdikleri Namibya'da 2 milyon dolarlık bağışta bulundu.

Bağış, Jolie-Pitt Vakfı tarafından çiftin Namibya'da doğan kızları Shiloh adına, Naankuse Doğal Yaşamı Koruma Alanına yapıldı. Angelina Jolie yaptığı yazılı açıklamada, kızları Shiloh'un doğduğu ülkeyi anlayarak ve orayla ilgilenerek büyümesini istediklerini belirtti.

Jolie, Naankuse Doğal Yaşamı Koruma Alanı sahiplerinin eski arkadaşları olduğunu ifade ederek, ''Onların çalışkanlıklarından, insanlara bağlılıklarından ve Namibya'daki doğal yaşamı koruma isteklerinden etkilendik'' dedi.

Öte yandan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin çocuklarıyla Noel tatilini geçirdikleri otelin bir çalışanı, çocukların burada yetim bir yavru babun ile tilkiyi beslediğini ve bir leoparı doğal hayata bıraktığını söyledi.

Brangelina çiftinin, üçü biyolojik üçü evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.

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