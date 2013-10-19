Jolie ve Pitt 240 milyon dolarlık evlilik sözleşmesi yaptı

Hollywood’un en ünlü çiftlerinden olan Angelina Jolie ve Brad Pitt 240 milyon dolarlık evlilik sözleşmesi imzaladı.

Aşkları ‘Bay ve Bayan Smith’ filminin çekimlerinde başlayan ve sekiz yıldır birlikte olan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ilişkisi resmiyet kazanmaya başladı.

Üçü evlatlık olmak üzere altı çocukları bulunan ünlü çift, 101 sayfadan oluşan bir evlilik kontratı imzaladı.

Özellikle Angelina Jolie’nin isteği üzerine yapılan kontratta mal paylaşımı ve çocukların vesayetine ilişkin hükümler yer aldı.

Çifte yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Jolie 110 milyon dolarlık kişisel servetini paylaşmak istemedi. Brad Pitt’in ise 130 milyon dolarlık kişisel serveti bulunuyor.

Çift kontrata, çocukların üçünün annede, üçünün babada olacağını yazdı.

Öte yandan Brad Pitt-Angelina Jolie çiftinin önümüzdeki yılbaşında evleneceği yönünde söylentiler var.