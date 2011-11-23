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Dünya

Jolie genç yaşta ölmedine seviniyor ANKARA (A.A) 

23 Kasım 2011 11:19

-Jolie genç yaşta ölmedine seviniyor ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Ünlü oyuncu Angelina Jolie, kötü yıllarını atlatmayı başardığı için şanslı olduğunu söyledi. Jolie, CBS televizyonunda hafta sonunda yayımlanacak röportajında, "zor ve karanlık" dönemlerden geçtiğini ve buna rağmen hayatta kaldığını ifade etti.  Jolie, "Genç yaşta ölmedim. Çok şanslıyım" dedi. Başka sanatçıların bazı durumları aşamadığını belirten Angelina Jolie, "En tehlikeli, en kötü şeyleri yaptım. Şu an burada olmamam için çok sayıda neden vardı" diye konuştu.

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