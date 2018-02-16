T24 LogoT24 Logo
Spor

Jokic, takımını sırtladı ve NBA tarihine geçti

NBA'de gecenin sonuçları belli oldu

16 Şubat 2018 17:35

NBA'de oynanan maçta Denver NuggetsMilwaukee Bucks134-123 yenerek rakibinin 5 maçlık iç saha galibiyetine son verdi.

NBA'e 2 maçla devam edildi. Deplasmanda Milwaukee Bucks ile karşılaşan Denver Nuggets, rakibini 134-123 mağlup ederken, ev sahibi takım beş maç sonra sahasındaki ilk yenilgisini aldı.

Denver Nuggets'ta 30 sayı, 15 ribaunt ve 17 asistle oynayan Nikola Jokic "triple-double" yaptı. Bunu 14 dakikada başaran yıldız, NBA tarihine de geçmiş oldu. Gary Harris 28, Jamal Murray de 26 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Milwaukee Bucks'ta karşılaşmayı 36 sayı, 11 ribaunt ve 13 asistle tamamlayan Giannis Antetokounmpo "triple-double" yapan bir başka oyuncu oldu. Ev sahibi ekipte, Eric Bledsoe 27, Khris Middleton 17 sayıyla oynadı.

Lakers'tan üst üste 3. mağlubiyet

Batı Konferansı'nda zirveye oynayan Minnesota Timberwolves, sahasında Los Angeles Lakers'ı 119-111 yendi.

Taj Gibson'ın 28 sayı, 7 ribauntluk performans sergilediği Minnesota Timberwolves'ta, Jimmy Butler 24 sayı, 5 ribaunt, Karl Anthony Towns da 10 sayı, 19 ribauntla mücadele etti.

Üst üste üçüncü yenilgisini alan konuk takımda Julius Randle 23, Ivica Zubac 19, Kentavious Caldwell ve Brandon Ingram 17 sayıyla mücadeleyi tamamladı. 

(beIN SPORTS)

ETİKETLER

JokicNBAbasketbolsporDenver NuggetsMilwaukee Bucks

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24