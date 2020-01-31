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Yaşam

Joker'den 30 yıl öncesinin Batman filmine gönderme

31 Ocak 2020 21:58

Dünya genelinde elde ettiği 1 milyar dolarlık gişe geliriyle, 18 yaş sınırı bulunan filmler arasında rekor kıran Joker'de, 1989 yapımı Batman filmine gönderme olduğu ortaya çıktı.

Twitter’da 'Movie Details' (Film detayları) adlı hesaptan yapılan paylaşımda, 1989 yapımı Batman filminde yer alan tablonun, 2019 yapımı Joker filminde de gösterildiği ifade edildi.

Ünlü oyuncu Jack Nicholson’ın 'Joker' karakterini canlandırdığı 1989 yapımı Batman filminde, Thomas Gainsborough’nun 1770 tarihli 'The Blue Boy' adlı eserinin kopyası yer almıştı. Aynı tablo, 2019 yapımı Joaquin Phoneix'in canlandırdığı Joker filminde de gösterilerek, 30 yıl öncesine gönderme yapıldı.

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