Johnson & Johnson: Koronavirüs aşısının üretimi yıl bitmeden başlayacak

İlaç şirketi Johnson & Johnson, Koronavirüs aşısı adayını belirlediğini ve yıl sonuna kadar 1 milyar doz aşı üretimine başlayabilmek için Amerika’da fabrika kuracağını açıkladı. Aşının insanlar üzerindeki klinik testleri ise Eylül ayında başlayacak. Testler başarılı sonuçlanırsa aşı 2021 başında kullanıma sunulacak. Bu süre aşının hazır olması için daha önce gerektiği belirtilen 12-18 aydan çok daha kısa.

Johnson & Johnson’un Baş Bilim Yöneticisi Dr. Paul Stoffels, aşıyla ilgili testlerin sonucunu beklemeden yatırıma başlayacaklarını açıkladı. Stoffels, zamandan kazanmak için bunun tek yol olduğunu söyledi. Johnson & Johnson’un Hollanda’da yılda 300 milyon doz kapasiteli bir fabrikası bulunuyor; Koronavirüs’e karşı bu kapasitenin yeterli olmayacağı belirtiliyor. Şirketin yeni fabrikası Amerika’da kurulacak. Ameikan devleti yatırıma 421 milyon dolarlık destek sağlayacak.

Dr. Paul Stoffels, şirketin Avrupa ve Asya’daki başka ülkelerde de aşı fabrikası kurulması için hazırlıklara başladığını belirtti.