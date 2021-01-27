Johnson & Johnson, geliştirdiği Koronavirüs aşısının 3.faz denemeleri sonuçlarını gelecek hafta açıklayacak

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Johnson & Johnson, geliştirdiği Koronavirüs aşısının 3. faz denemesinin sonuçlarını gelecek hafta açıklamayı planladığını duyurdu.

CNBC'ye konuşan Johnson & Johnson Finans Direktörü Joseph Work, 3. faz denemelerine üç ayrı kıtadaki 8 ülkeden 45 bin kişinin katıldığını ifade etti.

Work, Güney Afrika ve Brezilya'daki denemelerden potansiyel olarak mutasyona uğramış Koronavirüs varyantları ile ilgili veriler de toplanmış olabileceğini dile getirdi.

Geçen hafta ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, Johnson & Johnson'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısı için acil kullanım izin istemeye çok yakın olduğunu söylemişti.