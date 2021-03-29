Johnson & Johnson, 19 Nisan’da Avrupa’ya aşı sevkiyatına başlayacak

Johnson & Johnson tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'a karşı geliştirilen aşının Avrupa'ya sevkiyatına 19 Nisan'da başlanacağı duyuruldu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD, Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki gönüllüleri içeren klinik denemelerin, Johnson & Johnson aşısının Covid-19'u önlemede yüzde 67 etkili olduğunu belirttikten sonra yeşil ışık yakmıştı.

Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşılarına ardından Avrupa Birliği (AB) son olarak, 11 Mart'ta Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay vermişti.

27 ülkeden oluşan AB, Johnson & Johnson'dan kesin olarak 200 milyon doz aşı siparişi vermiş, 200 milyondan daha fazla aşı dozu için ise opsiyon anlaşmasını imzalamıştı.

Johnson & Johnson aşısı, iki yerine tek doz kullanılan ilk aşı olurken, saklanmasının daha kolay olduğu belirtildi. (İHA)