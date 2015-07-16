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Dünya

Johnny Depp'in eşi kaçakçılıkla suçlanıyor

İthalat yasaları çerçevesinde, Amber Heard 10 yıl hapse ve 102 bin Avustralya Doları para cezasına çarptırılabilir

16 Temmuz 2015 17:01

Ünlü Amerikalı oyuncu Johnny Depp'in eşi Amber Heard, çifte ait iki ev köpeğini kaçak olarak Avustralya'ya sokmakla suçlandı.

Heard Nisan ayında Brisbane'a gittiğinde Yorkshire Terrier cinsi köpekleri Pistol ve Boo'yu yetkililere beyan etmemişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Amber Heard "kaçak köpek ithali"nden başka, sahte belge sunmakla da suçlandı.

Friday Night Lights ve Magic Mike XXL filmlerinde oynamış olan Heard, 7 Eylül'de Queensland'da görülecek davaya çağrıldı.

İthalat yasaları çerçevesinde, Amber Heard 10 yıl hapse ve 102 bin Avustralya Doları para cezasına çarptırılabilir.

Sahte belge beyanı suçlaması yerinde bulunursa, bir yıla kadar hapis ve 10.200 Avustralya Doları para cezasına çarptırılması söz konusu.

Depp'e neden suçlama yok?

 

Savcılık makamı, Johnny Depp'e niçin herhangi bir suçlama yöneltilmediğini açıklamadı.

Pistol ve Boo'nun Nisan ayında Depp'in özel uçağıyla Avustralya'ya geldiği anlaşılıyor.

Gümrükte beyan edilmeyen ev köpekleri, daha sonra bir köpek kuaföründeki görüntülerinin Facebook'ta yayımlanmasıyla dikkat çekti.

 

Amber Heard, iki köpeğin uyutulabileceğini öğrendiğinde büyük öfkeye kapılmıştı.

Heard, olayın ele alınma biçimini eleştirmiş ve bir daha Avustralya'ya dönmeyeceğini söylemişti.

Köpekler de sınırdışı edilmeleri için konan mühletin dolmasına birkaç saat kala ABD'ye geri gönderilmişti.

Johnny Depp halen Avustralya'da Karayip Korsanları filmlerinin beşincisinin çekimlerini sürdürüyor.

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