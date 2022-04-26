Johnny Depp verdiği ifadede eski eşi Amber Heard'ün yatağa dışkı bıraktığı olayı anlattı

Oyuncu Johnny Depp’in ilişkide şiddet gördüğünü kamuoyuna açıklayan eski eşi Amber Heard’e karşı açtığı karalama davası ABD’de sürüyor. Canlı yayınlanan duruşmalarda tarafların birbirlerine yönelttiği suçlamalar gündeme gelirken Depp, son verdiği ifadelerden birinde Heard’ün evli oldukları bir dönem yataklarına dışkı bıraktığını açıkladı.

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davası ilişkide yaşananlara dair yeni gelişmelerin aktarılmasıyla sürüyor.

Davada son olarak Heard’ün avukatları müvekkillerinin Depp’ten şiddet görmesi nedeniyle Milani isimli bir markanın kapatıcı setiyle gezdiğini söylerken, söz konusu markanın evlilik sürecinde bahsedilen kapatıcıyı üretmediğinin ortaya çıktı.

Depp, ifade verdiği süreçte, oyuncu güvenlik görevlisi Sean Bett’in de tanık olduğu bir durumu anlattı.

Depp’in anlattığına göre, Heard’ün Coachella Müzik Festivali’ne katıldığı dönemde evlerine giden güvenlik görevlisi Sean Bett, Depp’e bazı rahatsız edici görüntüler gönderdi. Heard evde yokken gidip eşyalarını almak isteyen Depp, güvenlik görevlisinin “Bence gelmeniz için iyi bir zaman değil” ifadesinin sebebini anladı.

"Absürt, iğrenç ve korkunç bazı haberler aldım ve fotoğrafı görünce sorunun ne olduğunu anladım” diyen oyuncu, yataklarının resmini görünce şok geçirdiğini dile getirdi. Yatağın kendisine ait olan tarafında insan dışkısı gören Depp, yaşadığı durumun garipliği karşısında gülmekten kendini alamadığını belirtti.

Depp, davanın ilerleyen sürecinde eşi Heard’ün kendisine devamlı sataştığını ve ondan tepki almak için sık sık şiddete başvurduğunu paylaştı.

Davada ifade veren çiftin evlillik danışmanı, ilişkide “karşılıklı istismar” sonucuna vardığını söylemişti.