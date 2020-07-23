Johnny Depp ve Amber Heard'ün şiddet iddialarında ses kayıtları sunuldu

Oyuncu Johnny Depp’in tabloid gazete The Sun’a açtığı iftira davası sürüyor. 57 yaşındaki aktörün, eski eşi Amber Heard’a şiddet uyguladığını ileri süren bir haberden dolayı açtığı davada dün çiftin evli oldukları dönemden bir ses kaydı dinletildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, söz konusu kayıtta, Depp’in Heard’ün ayak parmaklarını banyo kapısına sıkıştırdığı, bunun ardından Heard’ün de kapıyı Depp’in kafasına çarptığı iddia edilen olayın ardından ikili arasındaki konuşmalar yer aldı.

Depp'in avukatının dinlettiği konuşmalarda, Depp'in "Banyo kapısını kapatmaya çalışıyordum, sanırım ayak parmaklarının üzerinden geçti." dediği daha sonra da “S***k kapı kafama vurdu” ifadelerini kullandığı da ortaya çıktı.

Kayda göre Heard'ün de "Kapıyı sana çarpması için ittirmedim ya da tekmelemedim. Niyetim bu değildi." dediği duyuldu.

Bunun ardından Depp’in, “Kafama kapı çarpmak istemedin ama bana çeneme bir yumruk atmak istedin” dediği, Heard’ün ise şu ifadeleri kullandığı anlaşıldı: "Sana vurmak istedim… Hatırlıyorum, sana vurmayı istedim."

Depp’in avukatı, Heard’ün bunları kendini savunma amacıyla söylemediğini ve aslında şiddeti kabul ettiğini söyledi. 34 yaşındaki aktris, sadece kendini savunduğunu söylemiş ve Depp’in ona karşı daha öfkeli, daha çılgınca ve şiddetli davranacağından korktuğunu savunmuştu.

Heard, Avukat Laws’ın iddialarına ise şöyle yanıt verdi: "Özür dilemeye çalıştım, ona zarar vermek istemediğimi tekrar tekrar anlatmaya çalıştım. Yaralandığını düşündüğü ve yakındığı kavganın ayrıntıları üzerine kavga etmekten daha iyiydi bu. Benim yaptığım, sadece özür dilemeye çalışmaktı."