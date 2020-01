Johnny Depp: Para benim, size ne oluyor?

30 yılda 650 milyon dolara yakın para kazanan ancak şu anda iflasın eşiğine geldiği iddia edilen Hollywood yıldızı Johnny Depp, krizden sorumlu tuttuğu yönetim danışmanlığı şirketinin iddialarına "Para benim, size ne oluyor" diye yanıt verdi.

Karayip Korsanları’nda Kaptan Jack Sparrow, Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda Willy Wonka, Fleet Sokağının Şeytan Berberi’nde Sweeney Todd ve daha fazlası. Bu filmlerin başrolünde yer alan Johnny Depp, son 30 yıla damgasını vuran işlere imza attı. Finans Gündem'de yer alan habere göre, Depp, son günlerde filmlerinden daha çok iflasa kadar yaklaşan mali durumuyla konuşuluyor. Kariyeri boyunca toplamda 650 milyon dolar kazanan başarılı oyuncu, yaşadığı mali krizin faturasını, 10 yıldır yönetim danışmanlığını yapan The Management Group’a kestikten sonra ilk açıklamayı yaptı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin sorularını yanıtlayan Depp, “Para benim size ne oluyor. İstersem günde 15 bin paket pamuk alırım” dedi.

Ayda 2 milyon dolar

Depp ile The Management Group arasındaki tartışma geçtiğimiz şubat ayında başladı. Harcamalarının kontrolden çıktığını fark eden Depp, The Management Group’un kendisini uyarmadığını ve maddi kaynaklarını yanlış yönettiğinden dolayı 40 milyon dolar fazladan harcama olduğunu gerekçe göstererek 25 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. The Management Group yöneticileri de harekete geçerek karşı dava açtı. Şirketin Los Angeles mahkemesine gönderdiği açıklamada, Depp’in harcamaları konusunda uyarıldığı ve kendisinin dikkate almadığı ifade edildi. Şirket, ABD’li aktörün aylık harcamasının 2 milyon dolar olduğunu ve ayda 30 bin dolar şarap masrafı bulunduğunu belirtti. Ayrıca Depp’in 14 evi için 75 milyon doları gözden çıkardığını bildirdi. Özel jetleri, yatı ve sanat koleksiyonu bulunan oyuncunun 12 adet de deposu olduğu açıklandı.Depp, bu süreçte konu hakkında konuşmamayı tercih etti ve bu mayıs sonunda vizyona girecek yeni filmi ‘Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı’na odaklandı. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar.

Aşağı çekmeye çalıştılar

Wall Street Journal gazetesinin sorularını telefonda yanıtlayan Depp, “10 milyonlarca doları The Management Group’un ihmal ve dolandırıcılığı yüzünden kaybettim” dedi. Uzun yıllar boyunca çok çalıştığını ve birçok insana güvendiğini ifade eden Depp, “Bazıları beni açıkça aşağı çekmeye çalıştı. Bunlardan birinin de kesinlikle bu şirket olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. The Management Group’un Los Angeles mahkemesine ünlü aktörün harcamalarının kontrol altına alınamadığı yönünde yaptığı açıklamasına değinen Depp, şunları söyledi: “Beni kontrol altına almadılarsa neden 10 yıl boyunca benimle çalıştılar? Para benim size ne oluyor? İstersem günde 15 bin paket pamuk alırım. Bu benim bileceğim iş.”

Bir e-posta ile ortaya çıktı

The Management Group’ta yedi yıl önce çalışmış biri, şubat ayında Johnny Depp’e bir e-posta gönderdi. Her şey bundan sonra başladı. E-postada Depp’in finansal yönetiminde bir dolandırıcılık yapıldığını iddia edilmesini üzerine ünlü aktör harekete geçti. “Yapılan tüm kirli işler biliniyor” diyen Depp’e cevap The Management Group’tan geldi. Şirket, “7 yıl önce işten kovulan bu kişinin dürüst, inançsız ifadelere güveniyor” şeklinde açıklama yaptı.