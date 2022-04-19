Johnny Depp'in hemşiresine gönderdiği "açık saçık" mesajlar mahkemede okundu

Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasında 58 yaşındaki aktörün, hemşiresine gönderdiği "erotik" mesajlar okundu.

Pazartesi görülen duruşmada Depp'in, hemşiresi Debbie Lloyd'a gönderdiği iddia edilen mesajlar gündeme geldi. Söz konusu mesajları Depp, Lloyd'u evine almadığı günün ardından özür dilemek için atmıştı.

Indipendent Türkçe, Metro'nun haberine dayandırdığı mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Hey tatlım, bugün için çok üzgünüm. Seni, sadakatini ve hafızasını kaybetmesine bayılmadığım Stephen sandım. Karımla seyahat edene kadar beni becermek için her şeyi denedi. Ayrıca s***k evime lanet olası Grand Central İstasyonu'ymuş gibi dalıyor. Seni üzdüysem gerçekten özür dilerim. İstersen dilimle penisimin birbirine değip değmediğini görmek için bana biraz morfin verebilirsin. Tüm sevgimle. J."

Mesaj okunurken Depp'in mahkemede kıkırdadığı belirtildi.

"Amber'in Depp'e bir şişe votka fırlattığını duydum"

Debbie Lloyd, Depp'in uyuşturucu bağımlılığını tedavi etmek için 2015'te aktörle birlikte hareket eden ekibin parçasıydı. Hemşire, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı'nın Avustralya'daki çekimleri sırasında aktörün yanındaydı. Lloyd, Depp'in parmağının koparak hastaneye kaldırılmasında da ona yardım edenlerden biriydi.

Hollywood yıldızının yaralanmasıyla ilgili "farklı hikayeler" duyduğunu dile getiren hemşire, "Amber'in ona bir şişe votka fırlattığı duymuştum" dedi. Heard, Depp'e şişe fırlattığı iddialarını reddetti.

Lloyd'a 13 Nisan 2015'te Depp'i hastanede görmek için yaptığı ziyaretteki tıbbi notları da soruldu. Notlara göre Depp, Llloyd'a "eşiyle ilgili sorunların çoğunun uyuşturucu ve alkol kullanması nedeniyle olduğunu" söylemişti.

Depp, 50 milyon dolar tazminat talep ediyor

Depp'in bağımlılığını tedavi etmek için 2014'te işe alınan doktor David Kipper'ın 22 Şubat'ta kaydedilen ifadesi de mahkemede dinlenmişti. Doktor, aktörün Heard'le nişanlı olduğu sırada "madde bağımlılığından arınmaya" çalıştığını belirtmişti. Kipper, evliliğin ilerleyen dönemlerinde Depp'in kaygı giderici olarak kullanılan Xanax haplarını kötüye kullanmasıyla ilgili endişeleri olduğunu dile getirmişti.

Doktor, Depp ve Heard arasında herhangi bir şiddet olayına tanık olmadığını da söylemişti. Ancak doktor Mart 2015'te Depp'in kendisine ulaşarak Heard'den, "Noel kazı kadar b**tan biri" diye bahsettiğini aktarmıştı. Aktör, eski eşinin "başarı ve şöhrete aç olduğunu" ve "kendisini bunun için kullandığını" da doktora attığı mesajda iddia etmiş.

Karayip Korsanları serisinin yıldızı, Heard'ün 2018'de The Washington Post'ta yayımlanan ve şiddet gördüğünü iddia ettiği yazının üzerine 35 yaşındaki aktrisi mahkemeye vermişti.

Söz konusu yazıda Depp'in adı geçmese de aktörün avukatları makalenin yanlış bir şekilde Heard'ün evliyken şiddet gördüğünü ima ettiğini öne sürüyor. Depp bu nedenle 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.