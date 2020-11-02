Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığını yazan gazeteye açtığı iftira davasında karar açıklanacak

Londra'da Yüksek Mahkeme, oyuncu Johnny Depp'in kendisi hakkında eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı yönünde haberlere yer verdiği için The Sun gazetesine açtığı iftira davasında kararını açıklayacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, Johnny Depp'in kendisi hakkında "eşini döven" ifadelerine yer veren The Sun gazetesine açtığı davayla ilgili karar bugün internet üzerinden açıklanacak. Depp, kullanılan ifadeler nedeniyle tabloid yayıncı grubu News Group Newspapers (NGN) ve yazı işleri müdürü Dan Wooton'a dava açmıştı.

Depp'in iftira davası açmasına neden olan haberde, The Sun oyuncunun o dönemki eşi Heard'e ilişki boyunca şiddet uyguladığına dair ciddi miktarda kanıt olduğunu yazmıştı. Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığını söylerken Depp bu iddiaları başından beri reddetti.

Depp, aynı zamanda eski eşi Heard'e kendisi hakkında yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle ABD'de 50 milyon dolarlık dava açmıştı.