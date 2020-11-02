Johnny Depp, iftira davasını kaybetti

Oyuncu Johnny Depp, kendisi hakkında eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla 'eşini döven' ifadelerini kullanan The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Londra'daki Yüksek Mahkeme, Depp'in The Sun'ın kendisi hakkında yaptığı haberlerle ilgili olarak açtığı iftira davasında imajı zedelendiği için tazminat alma talebini reddetti.

The Sun gazetesi, Depp'in eski eşi Amber Heard'ün oyuncu tarafından en az 14 defa şiddet gördüğünü haberleştirmişti. Depp, Heard'e şiddet uyguladığı iddialarını tamamen reddederken The Sun gazetesine ve eski eşi Amber Heard'e ayrı iftira davaları açmıştı.