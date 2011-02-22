Johnnie'nin canı rakı çekti!

T24 - Başta Yeni Rakı olmak üzere pazardaki ürünleriyle Türkiye’de içki pazarının yüzde 80’ini elinde bulunduran Mey İçki’yi İngiliz dev Diageo alıyor. Fiyat 2.1 milyar dolar. Mey’in yüzde 90’ını ABD’li fon TPG, yüzde 10’unu yerli fon Actera kontrol ediyor



“Yürüyen Adam” figürüyle bilinen ünlü viski markası Johnnie Walker, J&B, Smirnoff gibi global markaların sahibi olan dünyanın en büyük içki üreticisi İngiliz Diageo, Türkiye’nin en büyük içki üreticisi Mey İçki’yi 2.1 milyar dolara (3.3 milyar lira) ABD’li girişim sermayesi şirketi TPG Capital ve Actera fonundan alıyor.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Mey İçki’de TPG’nin yüzde 90, Actera’nın da yüzde 10 payı var. TPG, Mey İçki’nin çoğunluk hisselerini 2006’da 810 milyon dolar karşılığında Limak, Nurol, Özaltın ve TÜTSAB firmaları tarafından oluşturulan ortak girişim grubundan satın almıştı.





İkinci yarıda el değiştirecek



Mey İçki, 2010 yılında 766 milyon TL net satış ve 305 milyon TL FAVÖK (faiz, vergi, amortisman öncesi kar) elde etti. Diageo’nun Avrupa Başkanı Andrew Morgan Mey içki anlaşmasının 2010 FAVÖK’ünün 9.9 katı üzerinden fiyatlandığını açıkladı.

Diaego, satın alma işleminin 2011’in ikinci yarısında tamamlanacağını bildirdi. Londra merkezli Diageo’nun yaptığı açıklamaya göre, anlaşmanın, rekabet onaylarının dahil olduğu mutat kapanış koşullarına tabi olması ve satın alma işleminin 2011 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.





Yönetim takımı kalıyor



Mey İçki satış sonrasında Diageo Europe’un bir parçası olacak ve mevcut yönetim ekibi tarafından yönetilmeye devam edecek. Şirketin yönetim ekibinin, satış anlaşmasının bir parçası olarak hisselerinin bir bölümünü Diageo çalışan teşvik programında değerlendireceği açıklandı.





810 milyon dolara aldı 2.1 milyar dolara sattı



* Mey İçki, Tekel’in alkollü içkiler bölümünü satın alan Nurol Holding, Özaltın İnşaat, Limak İnşaat ve Tütsab Ortak Girişim Grubu tarafından kuruldu.

* 2004 yılının şubat ayında faaliyete geçen Mey İçki Tekel’in alkollü içecekler bölümünü 292 milyon dolara aldı.

* Nisan 2006’da Mey İçki, şirketin yüzde 90’ını 810 milyon dolara Teksaslı TPG’ye sattı. Yüzde 10 hisseyi girişim fonu Actera satın aldı.

* Dünkü satış rakamının ardından 2.1 milyar doların, yaklaşık 1.9 milyar doları TPG, 210 milyon doları da Actera’nın olacak.





Orta sınıf heyecanı



Mey İçki’yi satın alan Diageo’nun Avrupa Başkanı Andrew Morgan, “Bu alımın, Diageo’ya gelişmekte olan, heyecan verici ve dinamik bir pazarda, orta sınıfa ulaşma fırsatı sağlayacağını” söyledi.



Gelişmekte olan pazarlara ve bu pazarların sağladığı fırsatlara Diageo’nun ilgisinden bahseden Morgan, şirketin son dönemde Vietnam, Çin ve Tanzanya gibi ülkelerin pazarlarına yöneldiğine dikkati çekti.



Türkiye’deki gibi “gelişmekte olan orta sınıfa ve canlı ekonomilere sahip ülkelerin” Diageo için önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Andrew Morgan, “Heyecan verici bir pazarda pozisyonumuzu değiştirecek bu alımı tamamlamaya odaklandık. Diğer büyük yatırımcıların çizgisinde, Türkiye’deki uygun ve olumlu yatırım ortamında güvenimiz tam” diye konuştu.









Diageo CEO’su Paul Walsh:Büyümemizi sağlayacak güçlü bir platform aldık



İngiliz Diageo’nun CEO’su Paul Walsh, “Türkiye, güçlü GSYH büyümesiyle Diageo için cazip ve büyüyen bir pazar. Mey İçki alımı hızlı büyüyen Türkiye alkollü içecek pazarındaki mevcut konumumuzu değiştirecek. Bu operasyon bize en önemli yerel alkollü içki kategorilerinin lider markalarını, muazzam bir dağıtım ağını ve etkinliği kanıtlanmış idari kadrosunu sağlayacak” dedi.

Walsh, “Mey İçki’nin satın alınması ayrıca Diageo’ya uluslararası seçkin alkollü içki markalarının Türkiye’de uzun vadeli büyümesini hızlandırabileceği güçlü bir platform sunuyor” diye konuştu.

Walsh şöyle devam etti: “Kârlılık kriterimizi karşılayan bu satın alma, Diageo ortalamasının üzerinde üst seviye büyüme ile kâr marjında artış sağlıyor. Bu yatırım, Diageo’nun Çin ve Vietnam gibi orta sınıfın hızla büyüdüğü, gelişmekte olan pazarlardaki varlığını artırma stratejisinin devamı niteliğinde” dedi.



Bu arada Dieage açıklamasında, Guinness Birası İrlanda için ne anlam taşıyorsa, Türkiye’nin geleneksel prestijli içkisi konumunda olan Yeni Rakı’nın da Türkiye için aynı anlamı taşıdığı belirtildi.





48 milyar dolarlık dünya içki devi



* İngiliz Diageo, Johnnie Walker, J&B, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Guinness’in de aralarında bulunduğu onlarca içki markasının sahibi.

* 1997’de GrandMet ve Guinness’in birleşmesiyle Diageo adını aldı. Merkezi Londra’da bulunuyor. Diageo kelimesinin anlamı Latince gün anlamına gelen (dia) kelimesinden ve Yunancada dünya anlamına gelen (geo) kelimesinden geliyor.

* Ürünleri 180’in üzerinde ülkede satılıyor, şirket hisseleri New York ve Londra borsalarında işlem görüyor.

* Şirketin piyasa değeri 29.7 milyar sterlin (48 milyar dolar).

* 80 ülkede 20 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

* Büyük Britanya, İrlanda, ABD, Kanada, İtalya, Afrika, Latin Amerika, Avustralya ve Karayipler’de üretim yapıyor.





Diageo Türkiye’de içki satamıyor



İçki ithalatçılarına kesilen cezanın ardından Türkiye pazarında sıkıntı yaşayan hatta sorunun çözümü için İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’den yardım isteyen dünyanın en büyük içki üreticilerinden Diageo, Türkiye’ye temmuzdan bu yana ürün getiremiyor. Yaşananların temelinde şirketin 6 yıldır devletle yaşadığı sorunlar ve 500 milyon doları bulan davalar yatıyor. Şirket hakkında “vergi kaybına sebebiyet vermek” tespitiyle bir rapor düzenlenmişti. Diageo’ya bu kapsamda 500 milyon dolara yakın fatura çıkarıldı. Şirket buna karşı davalar açtı.

Davalar sürerken 3 yıllık geçici ithalat belgeleriyle Türkiye pazarına ürün girişi yapan şirket, ithalat izninin dolması sebebiyle son mal girişini temmuz ayında yaptı.











Mey İçki Yön. Krl. Bşk. Vincenzo Morelli:





'Mey’den kârlı çıktık, cepte 20 milyar $’la yatırıma hazırız'



ABD merkezli yatırım fonu TPG Capital’in ortağı ve Mey İçki Yönetim Kurulu Başkanı Vincenzo Morelli, “Geriye dönüp baktığımızda Mey İçki bizim için iyi bir yatırım oldu. Tarihimizdeki en kârlı yatırım olmasa da TPG’nin yatırımları içinde en iyi yüzde 10’luk dilime girer. Yatırımcılarımız bu satıştan tatmin olacak” dedi.

Mey İçki’nin İngiliz alkollü içecek devi Diageo’ya satışının ardından Milliyet’e konuşan Morelli, satıştan gelecek yaklaşık 3.3 milyar lirayı Rekabet Kurumu onayı gibi süreçlerin ardından birkaç ay içinde almayı beklediklerini söyledi.



Türkiye’de yeni yatırım düşünüp düşünmedikleri sorusuna ise Morelli, şu yanıtı verdi:



“Şu anda fonumuz bünyesinde kullanılmaya hazır 20 milyar dolar civarında sermaye bulunuyor. Türkiye’yi kesinlikle yeni yatırımlarımız için öncelikli bir pazar olarak görüyoruz. Medya sektörünü yatırım için ilginç buluyoruz. Türkiye’de yüksek büyüme potansiyeli gördüğümüz ve heyecan verici bulduğumuz yatırım alanları arasında perakende sektörü, enerji altyapı yatırımları ve tüketici ürünleriyle ilgili sahalar var.”





‘Adil teklif geldi’



Diageo’nun Mey İçki için ilk kez kapılarını geçen yıl sonbaharda çaldığını anlatan Morelli, yılbaşına doğru da görüşmeler için masaya oturduklarını söyledi. Morelli satış sürecini şöyle anlattı:

“Bilindiği gibi bizim Mey İçki’yi halka açmak ve İstanbul borsasında yer almakla ilgili ciddi bir niyetimiz vardı. Ancak Diageo da çok açık bir şekilde potansiyel alıcı konumundaydı. Sonuç olarak Diageo’dan adil bir teklif geldi. Biz de dünyanın önde gelen alkollü içecek şirketlerinden olan Diageo’nun Mey İçki’nin daha da büyümesine yardımcı olabileceğini düşündük.”





‘Vergi oyunun kuralı’



Vincenzo Morelli, Mey İçki’yi yönettikleri dönemde alkollü içecekler sektöründe yaşanan vergi artışları hakkında ise şu yorumu yaptı:



“Alkollü içecekler sektörüne kim yatırım yaparsa yapsın ve dünyanın neresinde olursa olsun, yüksek vergiler ve sıkı düzenlemelerin oyunun parçası olduğunu bilir. Bizi şaşırtan Türk hükümetinin birkaç yıl boyunca bu alandaki vergileri artırmayıp sonra geçen yıl hepsini birden artırması oldu. Geçen yılki vergi artışı, enflasyonu da hesaba katarak, fiyatları 4 yıl önceye döndürdü. Tabii ki alkollü içecek üreticileri düşük vergi görmek ister. Ancak sonuçta insanlar içki içecek, hükümet de vergi geliri elde edecek. Kimse vergileri çok fazla artırıp gelirden olmak istemez.”





TPG’nin merkezi Teksas



1992 yılında kurulan ABD merkezli yatırım fonu TPG Capital, 48 milyar dolarlık fon yönetiyor. Daha önce Texas Pacific Group adını kullanan fon, bir çok ülkede teknolojiden perakendeye, sağlıktan telekomünikasyona kadar geniş bir yelpazede yatırıma gidiyor. Fonun merkezi Teksas eyaletinde bulunuyor.





Diageo’ya tüyo: Turiste yönelin



Mey İçki’nin TPG Capital bünyesine katılmasının ardından ilk kez rakıyla tanıştığını anlatan Morelli, şirketin yeni sahibi Diageo’ya da satışları artırmak için şu tüyoyu verdi:

“Ben damak tadı olarak bu süreçte rakıya kesinlikle alıştım. Benim için başlangıçta yeni bir tattı. Bunu reklam olsun diye söylemiyorum ama artık yazları buzlu olarak içmeyi seviyorum. Bana göre, gelecekte Mey İçki’nin önündeki en büyük fırsatlardan birisi, turistlere rakıyı tatma fırsatı sunarak evlerine döndüklerinde de bu tadı aramalarını sağlamak.”





Yeni Rakı dünyaya taşınacak, Diageo üretimi kaydırabilir



Mey İçki CEO’su Yorgancıoğlu, “Satış Yeni Rakı’yı dünya markası yapmamıza büyük katkı sağlayacak. Diageo’nun çok markası var. İleride Türkiye’de üretim olabilir” dedi

Mey İçki CEO’su Galip Yorgancıoğlu, Diageo’ya yapılan satışın Türk ekonomisine duyulan uluslararası güveni gösterdiğini belirterek, “Diageo hızlı büyüyen Türkiye alkollü içecekler pazarında mevcut konumunu güçlendirmek istiyor. Johnnie Walker, Gordon’s, Smirnoff gibi önemli markalara sahip. Burada Mey’in gücünden yararlanarak bu markaları daha çok geliştirme şansı yakalayacak. Türkiye’de de Mey İçki’nin markalarından istifade edecek. Türkiye demografik ve makroekonomik olarak Diageo için çok uygun. Anlaşma TPG Capital açısından da iyi oldu” dedi.





Yönetimle yola devam



Diageo’nun Mey İçki yönetimini incelediğini ve beğendiğini belirten Yorgancıoğlu, aynı ekiple yola devam etme kararı alındığını kaydetti. Diageo ile birlikte şirkette yeniliklerin de yaşanacağını kaydeden Yorgancıoğlu şu bilgileri verdi:



“Diageo’nun bir çok markası var. Bu alanda ileride Türkiye’de mutlaka bir üretim olabilir. Ancak viskinin İskoçya’da, cinin Londra’da üretilmesi gibi gelenekler sürer. Ancak bazı imkânlar olacaktır.

Kurulduğumuzdan günden beri ihracatı 1.7 milyon litreden 4 milyon litreye kadar çıkardık. Yeni Rakı, Tekirdağ ve Binboğa gibi markalarımızın çok ciddi potansiyeli var. Yaygın bir ihracat ağımız olsa da Diageo’nun yaygın satış ve dağıtım ağından yararlanacağız. Bu satış Yeni Rakı’yı dünya markası yapma fikrimize çok büyük katkı sağlayacak.”





Torba Diageo’ya yaradı



Yorgancıoğlu, Diageo’nun Türkiye’de daha önce dağıtımla ilgili bazı sıkıntıları bulunduğunu ancak Torba Yasa’yla birlikte o sorunların çözüm yoluna girdiğini söyledi.

TPG Capital’ın geçen yıl sonbahardan itibaren çıkış opsiyonlarını değerlendirmeye başladığını anlatan Yorgancıoğlu, bu konuda kendilerine danışmanlık hizmeti veren bankaların Mey İçki’nin değerini artırmak için kendilerine 3 opsiyon sunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu tekliflerden ilki halka arz, ikincisi sektördeki büyük bir firmanın bizi alması, üçüncüsü de başka bir fonun bizi satın almasıydı. Halka arz için yola çıkıldı. Ancak görüşmeler başarıyla sonuçlanınca halka arz artık rafa kalktı.”