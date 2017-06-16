John Wick dizi oluyor

Keanu Reeves’in başrolde yer aldığı ‘John Wick’ serisi diziye dönüşüyor. Dizi, John Wick karakteri yerine Wick’in de dahil olduğu suikastçi bir grubun hikayesini ele alacak.

Sevilen aksiyon filmi ‘John Wick’, ‘The Continental’ adıyla televizyona uyarlanacak. Dizi, John Wick’in de dahil olduğu suikastçi grubun hikayesine odaklanacak. Filmin yönetmenlerinden Chad Stahelski, başrol oyuncusu Keanu Reeves’in dizinin bir bölümünde yer alabileceğini ama dizinin John Wick hakkında olmayacağını söyledi.

2014 yılında vizyona giren John Wick, büyük ilgi görmüş ve 88 milyon dolar kar elde etmişti. Ardından gelen John Wick 2’nin elde edilen karı ikiye katlamasından sonra John Wick 3 çekilmeye başlandı.

Emekliye ayrılmış bir tetikçinin köpeğinin öldürülmesinin ardından almaya başladığı intikam zincirini konu edinen John Wick 3, 2018’de vizyona girecek.