T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

John Wick dizi oluyor

Sevilen aksiyon filmi ‘John Wick’, ‘The Continental’ adıyla televizyona uyarlanacak

16 Haziran 2017 14:59

Keanu Reeves’in başrolde yer aldığı ‘John Wick’ serisi diziye dönüşüyor. Dizi, John Wick karakteri yerine Wick’in de dahil olduğu suikastçi bir grubun hikayesini ele alacak.

 

Sevilen aksiyon filmi ‘John Wick’, ‘The Continental’ adıyla televizyona uyarlanacak. Dizi, John Wick’in de dahil olduğu suikastçi grubun hikayesine odaklanacak. Filmin yönetmenlerinden Chad Stahelski, başrol oyuncusu Keanu Reeves’in dizinin bir bölümünde yer alabileceğini ama dizinin John Wick hakkında olmayacağını söyledi.

2014 yılında vizyona giren John Wick, büyük ilgi görmüş ve 88 milyon dolar kar elde etmişti. Ardından gelen John Wick 2’nin elde edilen karı ikiye katlamasından sonra John Wick 3 çekilmeye başlandı.

Emekliye ayrılmış bir tetikçinin köpeğinin öldürülmesinin ardından almaya başladığı intikam zincirini konu edinen John Wick 3, 2018’de vizyona girecek. 

ETİKETLER

John Wickdizi oluyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24