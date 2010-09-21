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John Travolta boşanıyor

Hollywood'un usta aktörlerinden John Travolta, hakkındaki eşcinsellik iddiaları nedeniyle zor günler geçiriyor.

21 Eylül 2010 03:00

T24 - Hollywood'un usta aktörlerinden John Travolta, hakkındaki eşcinsellik iddiaları nedeniyle zor günler geçiriyor.

2006'da Jeff Kathrein'la öpüşürken çekilen fotoğraflarının ardından ortaya atılan eşcinsellik dedikodularını şiddetle yalanlayan Travolta'nın Scientology tarikatından atılması gündeme gelmiş ve önceki yıl oğlu Jett'in trajik ölümünün ardından ünlü aktörün eşcinsellerin gittiği güzellik merkezlerinde erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini iddia edilmişti. Kısa bir süre önce aktörün 19 yıllık eşi Kelly Preston’ın üçüncü çocuklarına hamile olduğu açıklansa da, Preston'ın eşinin erkeklere düşkünlüğünden rahatsız olduğu ve doğumun ardından boşanmaya karar verdiği söyleniyor
 
Preston'ın dört yıl önce çekilen fotoğrafın ardından Travolta'ya bir şans daha verdiği ancak eşinin ailesine yeterince zaman ayıramadığını düşündüğü için boşanma kararı aldığı iddia ediliyor.


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