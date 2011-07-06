John Peet: Başkanlık sistemi Türkiye için tehlikeli

T24- İngiliz The Economist dergisi editörü John Peet, “Tayyip Erdoğan’ın düşündüğü Başkanlık sistemi Türkiye gibi bir ülkede tehlikeli sonuçlara yol açar” dedi. Peet, derginin 12 Haziran seçimlerinden önce yayımladığı CHP'ye oy verin" makalesinin ardından yapılan ağır eleştiriler için "Erdoğan'ın tahammülsüz olduğunu" belirtti.











İngiltere'nin başkenti Londra'daki düşünce kuruluşu Chatham House'da, '2011 seçimlerinden sonra Türkiye: AK Parti hükümetini bekleyen zorluklar' başlıklı bir konferansta konuşan Economist'in editörü Peet, Türkiye’nin ilk etapta çözmesi gereken sorunlarından birinin demokratik, çağdaş anayasa hazırlamak olduğunu belirtti. Peet, “Tayyip Erdoğan’ın düşündüğü Başkanlık sisteminin Türkiye için iyi olacağını sanmıyorum. Bu, Türkiye gibi ülkede tehlikeli sonuçlara yol açar” diye konuştu.





'Başbakan, eleştirilere tahammülsüz'





Avrupa Birliği'nin eski Ankara Büyükelçisi Michael Lake'in yönettiği konferansta konuşan Peet, Başbakan Erdoğan’ın eleştiriye karşı tahammülsüz olduğunu söyledi. Peet, “Tayyip Erdoğan ve diğer AK Parti yöneticilerinin Ekonomist’in yaptığı eleştiriye karşı şiddetli tepki gösterdiğini, batı basınını 'İsrail destekçisi' olmakla suçladıklarını” belirtti.





'İnsan hakları karnesi Irak'tan kötü'





“Türkiye’de Çin’den daha fazla gazeteci cezaevinde, insan hakları karnesi Irak’tan bile daha kötü” diyerek insan hakları alanında Türkiye yönetimini suçlayan John Peet, “son olarak gittiğim Konya’da alkollü içki satan bir dükkan bile bulamadım” dedi. Türkiye’de esas tehlikenin İran benzeri bir rejim haline gelmek olmadığını söyleyen Ekonomist Avrupa editörü, “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu problem otoriter bir rejime yönelmektir” dedi.





AKP’yi kızdıran makale





Economist editorü Peet, Türkiye'deki genel seçimden önce 'CHP'ye oy verin' önerisinin yer aldığı makaleyle ilgili, "Bu sadece Türkiye için yaptığımız bir şey değildi, İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya'daki seçimlerden önce de bunu yaptık" ifadesini kullandı. Böyle bir tepkiyi beklemediklerini söyleyen Peet, şöyle konuştu: "Bu sıklıkla yaptığımız bir şey. Belki garip ama ABD, İngiliz, Fransız ve Almanya seçimlerinde de bağımsız bir dergi olarak çoğu kez örneğin, 'Merkel'in kazanmasını tercih ediyoruz' ya da 'Obama'nın kazanmasını tercih ederiz' dedik. Gazetelerin, bazı kişi ya da partilere açıkça siyasi destek verdiği ve bazı ülkelerde doğru bulunmayan bir İngiliz geleneği var. İnsanlara, şimdiye kadar seçimden önce yönlendirme yaptığımız dünyadaki tek ülkenin Türkiye olmadığını anlatmaya çalıştım" diye konuştu.





Rusya düşüşte, Türkiye yükselişte





AB içinde olmayan iki ülkenin Rusya ve Türkiye olduğununun altını çizen Peet, "Rusya'nın düşüşte, Türkiye'nin yükselişte olduğunu" söyledi. Türkiye'deki 2011 genel seçim sonuçlarına da değinen Peet, "AK Parti'nin oyların yaklaşık yüzde 50'sini aldığını ve bunun oldukça etkileyici bir sayı olduğunu" söyledi. Seçime katılım oranın çok yüksek olduğuna da dikkati çeken Peet, "Bu demokrasinin iyi bir örneğiydi. Türkiye'nin demokrasi için örnek teşkil etmesi, bölgesi ve Avrupa için çok önemlidir" diye ifade etti.





Ekonomik reformlara ihtiyaç var





Türkiye'de ekonominin geçen yıllarda oldukça başarılı bir dönemden geçtiğini belirten John Peet, "ancak mevcut durum oldukça tehlikeli" dedi. Türkiye'deki mevcut cari işlem açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 8 olduğunu belirten Peet, Merkez Bankası faiz oranlarını indirme politikasının ise işe yaramadığını ve ekonominin fazla ısındığını savundu. Peet, "Türkiye'nin önemli ekonomik reformlara ihtiyacı olduğu açık" diye konuştu.

'Çözümü kolay olmayan' diye tanımladığı Kürt sorunuyla ilgili yapılan bazı olumlu gelişmelere karşın daha fazla şey yapılması gerektiğini söyleyen Peet, dış politika konusunda ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun uyguladığı 'komşularla sıfır problem' politikasının başarılı olduğunu, alkışlanması gerektiğini kaydetti.