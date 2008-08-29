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Kültür-Sanat

John Lennon'un hayatı film oluyor

Beatles'in solisti ünlü şarkıcı John Lennon'ın hayatının filmi yapılacak.

29 Ağustos 2008 03:00

Beatles'in solisti ünlü şarkıcı John Lennon'ın hayatının filmi yapılacak. Sam Taylor-Wood'un yöneteceği ve ünlü şarkıcının ergenlik dönemine odaklanacak olan "Kayıp Çocuk" (Nowhere Boy) adlı film, Lennon'ın doğum yeri Liverpool'da çekilecek.

Matt Greenhalgh senaryosunda, Lennon'ın annesi tarafından terk edilmesi ve otoriter teyzesi tarafından yetiştirilmesinin üzerinde odaklanıyor.

Lennon'ın bu döneminde tek kaçış yolu müzik, sanat ve daha sonra Beatles'daki grup arkadaşı şarkıcı Paul McCartney ile kaderini belirleyen arkadaşlığı idi.

Yönetmen Taylor-Wood, "Lennon'ın hayatının ilk yıllarındaki kadınların gerçekten onun sonradan nasıl bir insan olacağını belirlediğini" söyledi.

İngiltere Film Konseyi ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenen Ecosse Films, filmin başrolleri için oyuncu seçiminin hala devam ettiğini bildirdi.

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