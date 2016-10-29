John Lennon'ın yıllar sonra bulunan 'iade' mektubuna rekor fiyat

The Beatles isimli müzik grubunun üyelerinden İngiliz müzisyen John Lennon’un Kraliçe’ye yazdığı, Britanya İmparatorluk Nişanı’nı iade ettiğini açıklayan mektubu yıllar sonra eski bir 45’liğin içinden çıktı. Mektuba, 200 bin lira değer biçildi.

NTV'nin haberine göre; John Lennon’ın Kraliçe’ye yazdığı ve eski bir 45’lik plağın içinde bulunan mektubuna 60 bin sterlin (220 Bin TL) değer biçildi.Mektupta MBE Nişanı’nı (İngiltere’de kral ya da kraliçe tarafından belli bir başarı karşısında verilen Britanya İmparatorluk Nişanı) iade etmek istediğini yazan Lennon’ın gerekçelerini sıralaması dikkat çekti.Mektubun 20 yıl önce, İngiltere’de insanların toplanıp otomobillerinin bagajlarında getirdikleri eşyaları satması anlamına gelen “car boot sale” ile 10 sterline satılan bir plaktan çıktığı öğrenildi.

Müzik hafızası uzmanı Darren Julien, bu mektubu “inanılmaz buluş” olarak nitelendirdi.

Uzmanlar Lennon’ın el yazısıyla kaleme alınmış mektubu Lennon’ın yazdığını ancak Buckingham Sarayı’na postalamamaya karar verdiğini düşünüyor. Darren Julien, “Mektuptaki imzanın lekelenmiş olduğunu görebilirsiniz. Benim teorim, John Lennon’ın bu örneği mürekkep lekesinden dolayı göndermediği yönünde” dedi. Julien, “Kraliçe’ye mektup yazıyorsanız onun mükemmel görünmesini istersiniz, mürekkep lekesi olsun istemezsiniz” şeklinde konuştu.

Julien, Lennon’ın mektubun ikinci versiyonunu yazdığını ve bunu Kraliçe’ye göndermiş olabileceğini belirtti.

Lennon mektubunda şunları yazıyor:

“MBE Nişanı’nı, Britanya’nın Nijerya-Biafra’ya müdahalesini, Amerika’nın Vietnam’da olmasını ve şok politikasının yayılmasını protesto etme amacıyla iade ediyorum.”

Lennon, mektubuna “John Lennon of Bag” şeklinde imza atarak, eşi Yoko Ono ile ortak şirketleri Bag Prodüksiyonu kaynak gösterdi.

Mektup, Liverpool’daki “The Beatles Story” adlı anma gününde sergilendi. Darren Julien, “Bu mektup açık artırmada 60 bin sterline satılma potansiyeline sahip” dedi.

MBE Nişanı, John Lennon’a 1965 yılında verilmiş, ancak Lennon dört yıl sonra nişanı iade etmişti.