-John Lennon'ın dişine 55 TL ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Ünlü müzisyen John Lennon'ın bir dişi İngiltere'de düzenlenen bir müzayedede, Kanadalı bir dişçi tarafından 19 bin 500 sterline (yaklaşık 55 bin TL) satın alındı. Stockport'ta yapılan müzayedeye telefonla katılan Kanadalı dişçi Michael Zuk, eski Beatles üyesi Lennon'ın, 1960'lı yıllarda kendisi için çalışan kahyası Dot Jarlett'a saklaması için verdiği azı dişini satın almayı başardı. Dişçiden dönen John Lennon'ın çekilen dişini kahyasına ''ister çöpe atması, isterse kızının hatıra olarak saklaması'' için verdiği belirtilirken, dişi satın alan Dr Zuk, Lennon'ın dişini muayenehanesinde sergileyeceğini ve başka muayenehaneler ve dişçilik fakültelerinde de sergilenmek üzere göndermeyi planladığını söyledi.