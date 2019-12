John Lennon yaşasaydı 69 yaşında olacaktı

john Lennon bugün yaşasaydı 69 yaşında olacaktı. Beatles'ın unutulmaz üyesi 9 Ekim 1940'ta Liverpool'da doğdu. Annesiyle birlikte yaşayan Lennon 15 yaşında ilk gitarına sahip oldu.



Bu gitar onun hayatını değiştirdi ve 1956 yılında 'The Beatles'ın bir diğer üyesi olan Paul McCartney ile tanıştı. 2 yıl sonra da George Harrison'la tanışarak 'the Beatles'ın temelleri atılmış oldu. grup ilk kurulduğunda 'The Silver Beatles' ismini taşıyordu. Ancak bir süre sonra grubun isminin 'the Beatles' olmasına karar verdiler. 1961 yılında ise grubun son yesi olan Ringo Starr da katıldı ve ve grup ilk albümü de 1962 senesinde 'Love Me Do' olarak piyasaya sürdü.

Bu grup dünya çapında tanınmaya başlandıkça herbiri ünlenmeye ve dünya çapında tanınmaya başlandılar. Eleştirmenler tarafında dfünyanın gelmiş geçmiş en iyi grubu olarak nitelendirilmeye başlanmış, aldıkları ödüllerin sonu gelmiyordu.

Amerika'daki bir röpörtajında John Lennon olay yaratacak bir söz söyledi:

"Beatles şu anda İsa'dan daha popüler." Her ne kadar espri olsun diye söylemişse de bu söz elbette dokunduğu konu dolayısıyla toplumun büyük bir kesiminin tepkisiyle karşılaştı. Amerika'da büyük sorun yaratan bu açıklama sonrasında Beatles plakları yakılmaya başlandı. Daha sonra Amerikan basınına yaptığı açıklamada: "Eğer televizyonda İsa'dan daha popüler deseydim muhtemelen yakamı kurtaracaktım. Ben İsa'dan daha iyiyiz, mükemmeliz demiyorum veya karşılaştırmıyorum. Sadece söylediğim şekilde söyledim; ama yanlış bir ifadeydi ya da yanlış algılandı. hepsi bu. Bunun için üzgünüm din karşıtı bir söylem değildi. Hala bu kadar yanlış ne yapmış olduğumu tam olarak anlamıyorum. Size ne demek istediğimi anlatmaya çalıştım ama benden mutlaka bir özür bekliyorsanız ve bu sizi mutlu edecekse özür dilerim." şeklinde konuşmuş ve zekasını bir kere daha oraya koymuştu.

1969'da Yoko Ono ile evlenen John Lennon, yine ayni yıl The Beatles'dan ayrıldı.

Bu dönemden sonra Lennon'ın hayatında birçok iniş ve çıkış oldu. Beş yıl aradan sonra müziğe dönme hazırlıkları yaptığı dönemde, akli dengesi yerinde olmayan Mark David Chapman tarafından 1980 yılında New York'taki dairesinin önünde öldürüldü.

Bir İngiliz olmasına rağmen New York aşığı olan ve orada hayatını sürdüren Lennon, Nixon yönetimi sırasında ulusal tehlike olarak hedef gösterilmiş ve sınırdışı edilmek istenmişti. Çünkü Lennon insanları yazdığı ve bestelediği parçalarıyla, katıldığı televizyon programlarında cesur, özgür açıklamalarıyla, peşinde dolanan kameralara verdiği zekice cevaplarıyla ve yaratıcı eylemleriyle her daim barışa çağırıyor, Vietnam Savaşı'nı sorgulatıyor ve bunu o kadar başarılı yapıyordu ki kitleleri mıknatıs gibi peşinde sürüklüyordu.