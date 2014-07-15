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Dünya

John Kerry ateşkes için Mısır'a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail ile Filistinli arasında ateşkes sağlanması için görüşmeler yapmak üzere Mısır'ı ziyaret edecek

15 Temmuz 2014 00:38

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlanması için görüşmeler yapmak üzere Mısır'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kerry, Gazze'yi bombalamaya devam eden İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkesin sağlanması için görüşmeler yapmak üzere yarın Mısır'a gelecek.

İsrail'de yayın yapan Kanal 10 televizyonu da herhangi bir tarih vermeksizin, Kerry'nin, Mısırlı yetkililerle, ateşkesi görüşmek üzere ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Haberde, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk'un Kahire'de bulunması dolayısıyla "Mısır'ın ateşkes için arabuluculuk yapabileceği" değerlendirmesine yer verildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından dün yayımlanan açıklamada da Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin Kerry ile telefon görüşmesi yaptığı bildirilmişti.  

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