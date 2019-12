John Hoyer Updike hayatını kaybetti

Dindar, orta sınıf kasaba Amerika’sını anlattığı kitaplarıyla iki kez Pulitzer ödülünü kazanan kazanan Amerikalı yazar John Hoyer Updike öldü.



Amerika’nın 1960’larda ünlü olan roman, hikaye, eleştiri, makale,şiir yazarı Updike, kısa bir süre gazetecilik de yapmıştı. Seks, inanç, ölüm ve ilişkileri yapıtlarının temel teması olarak işleyen yazar, uzun yıllar The New Yorker dergisinde yazılar yazdı. “Rabbit Run, Rabbit Redux, Rabbit is Rich, Rabbit at Rest serisinin 3. kitabı Pulitzer ödülünü kazandı. 9 kitap halinde yayınlanmış öyküleri, şiirleri ve gazete makaleleri ve yazıları ile 20. yüzyıl Amerikan edebiyatına en çok ürün vermiş edebiyatçılardan biriydi.