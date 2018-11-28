John Bolton: Kaşıkçı ses kayıtlarını dinlemedim çünkü Arapça bilmiyorum

T24 Haber Merkezi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme anının ses kayıtlarını Arapça bilmediği için dinlemediğini belirtti.

Beyaz Saray'da bir basın toplantısında konuşan Bolton, bir gazetecinin ses kayıtlarını dinleyip, dinlemediğini sorması üzerine; "Hayır, ses kayıtlarını dinlemedim. Neden dinleyeyim ki? Sence ses kayıtlarından ne öğrenebilirim?" dedi ve ekledi, " Ses kaydının kağıda dökümünü de okuyabilirim. Arapça bilmiyorsan bu ses kaydından ne anlayacaksın?".

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump ses kayıtlarını "vahşet dolu" olması gerekçesiyle dinlememişti.