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Dünya

John Bolton’un tartışılan notu: Kolombiya’ya 5 bin asker

Kolombiya: Bilgimiz yok

29 Ocak 2019 08:25

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un basın toplantısı sırasında elinde tuttuğu defterde yazan not, tartışma yarattı.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan ABD'nin, ülkenin petrol şirketi PDVSA'ya uyguladığı yaptırımlar, dün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Yaptırım kararını açıklayan Bolton'un elinde tuttuğu sarı not defterindeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı not, tartışma konusu oldu.

Kolombiya’nın haberi yok

Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, tartışmalar üzerine başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da kameralar karşısına geçerek, Bolton'un elinde tuttuğu ve Kolombiya'yı işaret eden notun gerekçesi ve kapsamının bilinmediğini söyledi. 

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