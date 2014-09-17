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John Bass resmen ABD'nin Ankara Büyükelçisi

John Bass’ın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek görevine başlaması bekleniyor

17 Eylül 2014 23:12

John Bass, Amerikan Senatosu’ndan onay alarak resmen ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi oldu.  

Francis Ricciardone’nin görev süresi Temmuz ayında dolmasının ardından ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi’nin kim olacağı merak ediliyordu.

2009 – 2012 yılları arasında ABD’nin Tiflis Büyükelçiliğini yapan John Bass, Ankara Büyükelçisi olarak atanmış, ancak Bass Senato’dan onay alamamıştı.

John Bass, Senato’dan onay alarak resmen ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi oldu.

Açıklama, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi olan ve Eylül başında maslahatgüzar olarak Ankara’ya gelen Ross Wilson’dan geldi.

John Bass’ın önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek görevine başlaması bekleniyor.

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