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Johansson: Makyaj güzeliyim

Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson, "Bu kadar güzel görünüyorsam bu ekibim sayesinde mümkün oluyor” dedi.

10 Mayıs 2010 03:00

T24 - Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson, "Bu kadar güzel görünüyorsam bu ekibim sayesinde mümkün oluyor” dedi.


Johansson, ‘makyaj güzeli’ olduğunu açıkladı. V Magazine’in mayıs sayısının kapağını süsleyen 25 yaşındaki oyuncu, “Abartıldığı kadar güzel olduğumu düşünmüyorum. Bu kadar güzel görünüyorsam bu ekibim sayesinde mümkün oluyor” dedi. Makyajı ve saçıyla ilgilenen ve çok yetenekli kişilerden oluşan bir ekibi olduğunu söyleyen Johansson, “Bu kadar yetenekli bir ekible çalışan her kadın benim kadar güzel görünür. Bu görüntü onların işlerini ne kadar iyi yaptığını gösteriyor” dedi. Iron Man 2’de rol alan güzel oyuncu, yeni filminin vizyona girmesi için sabırsızlandığını anlattı.

Inez van Lamsweerde ve Vinoodh Matadin’in çektiği fotoğrafları beğendiğini söyleyen Johansson, “Kadınsı yanımı ortaya çıkardılar. 25 yaşındayım ve artık küçük bir kız değil, genç bir kadınım. Bu durum fotoğraflara da yansıdı” diyor.






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