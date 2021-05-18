Joe ve Jill Biden, gelirlerini ve ne kadar vergi ödediklerini açıkladı

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Joe ve Jill Biden, ABD başkanlık aileleri arasındaki bir geleneği tekrar hayata geçirerek ne kadar vergi ödediklerine dair belgeleri yayımladı.

Belgelere göre Joe ve Jill Biden geçen sene toplam 607 bin 336 dolar kazanırken 157 bin 414 dolar da vergi ödedi.

İkilinin gelirinin 2019'a kıyasla ciddi anlamda düşüş gösterdiği görüldü. Biden çifti 2019'da 985 bin 223 dolar kazanırken bu gelirin büyük bölümünün yaptıkları konuşmalardan, kitap satışlarından ve yükse öğrenim kurumlarındaki pozisyonlarından elde etmişti.

Donald Trump, Watergate Skandalı'ndan bu yana vergi iadesini paylaşmayan ilk ABD lider olmuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ların her sene belgeyi paylaşmayı planladıklarını söyledi.

Kayıtlara göre Joe ve Jill Biden 2020 yılında 10 farklı vakfa 30 bin 704 dolar bağış yaptı.